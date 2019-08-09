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Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetin kamu işçilerine yaptığı yeni zam teklifinde, 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi geldi. Hükümet Hak-İş'e bağlı kamu işçileri için zam teklifini yüzde 6+4'ten yüzde 7+4'e çıkardı. 60 TL iyileştirmeyi ise 80 TL'ye yükseltti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü yaklaşık 200 bin kamu işçisini kapsıyor.

Temmuz sonunda teklif 1 puan artırılmıştı

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

Hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti. Türk-İş'in teklifi kabul etmemesi üzerine, hükümet 31 Temmuz'da zam teklifini yüzde 6+4'e yükseltti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:13
  1. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan
  2. hükümetin kamu işçilerine zam teklifi

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.12 dk önce
    Allahtan korkun ve şerefsizlik yapmayın.Kendiniz zam yaparken mesela doğalgaza,elektriğe,suya bizimle müzakere yapıyormusunuz,bizim o kadar zamları karşılayacak gücümüz varmı?Tabiiki dayanıyorsunuz acımadan sonra vermeye gelince 40dereden su getiriyorsunuz.Bu milletin hiçbirşeyden etkilenmeyen,fiyat,rakam,etiket sorunu olmayan bir kesimi olduğu gibi hayatın ve memleketin,geçimin ağır yükünü omuzlarında taşıyan emekçi kesimi var.Emek harcayan,üretim yapan,ter döken herkesin hakkını verin.Götünüzü devlete dayayıp,herşeyi onun sırtından geçinen zibidiler size sesleniyorum.Verin emekçinin hakkını,enflasyonu katakulli ile düşük gösterip hırsızlık yapıyorsunuz.Devleti hırsız gibi bir duruma sizin gibi soysuzlar düşürüyor.
  • ceylanceylan31 dk önce
    Vergilerin vergisinin vergisinin faizini alan devlet umarım işçileri böyle çocuk kandırır gibi bir oranla kandırmaz.
  • 5464546440 dk önce
    Mesele zam yapılıp yapılmaması değil ki askeri ücret 2000 tl oldu ama vergiler enflasyon ile reel anlamda 1000 tl nin altına düştü. Güven ve istikrar lazım akını karasını bilmem
  • İşsiz İşsiz 1 sa önce
    İlk tekliften bile daha kötü teklif. Konfederasyonun 2 seçeneği var. Ya kabül edip dağılacak ya da greve gidecek.
  • Ak SevdalıAk Sevdalı1 sa önce
    Ekonomik kurtulus savası verılen şu dönemde , kamu işçileri umarım aç gözlülük yapıp kazan kaldırmazlar.

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