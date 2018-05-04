Hükümetten ilk Muharrem İnce yorumu!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanı Arslan, İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.