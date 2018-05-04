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Hükümetten ilk Muharrem İnce yorumu!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlenmesine ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:36
Hükümetten ilk Muharrem İnce yorumu!

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, milletvekillerinin oy birliğiyle aldığı kararla partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Ulaştırma Bakanı Arslan, İnce'nin adaylığına ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" ifadesini kullandı.

"Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz" diyen Arslan, siber güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:36
  1. Yalova
  2. Muharrem İnce

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  • FİKRİ ELALDIFİKRİ ELALDI1 sa önce
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