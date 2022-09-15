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Ekonomi Hükümetten ayçiçek yağı için flaş karar! Yüzde 10...
Ekonomi

Hükümetten ayçiçek yağı için flaş karar! Yüzde 10...

Ham ayçiçek yağı ithalatına uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 09:17:00 -
Hükümetten ayçiçek yağı için flaş karar! Yüzde 10...

Cumhurbaşkanı kararı ile ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

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