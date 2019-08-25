Hükümette neler oluyor?

yeniakit.com.tr 2002’den bu yana girdiği her seçimi kazanan AK Part iktidarında Müslümanlar Cumhuriyet tarihi boyunca mücadelesini verdikleri kazanımları bir bir sağlarken son zamanlarda gerçekleşen görevlendirmeler “Hükümete neler oluyor?” sorusunu akıllara getirdi. İslam ve AK Parti hükümeti karşıtı açıklamalarıyla tanınan isimlerin bakanlıklardaki görevlendirmelerde görev almaları vatandaşlar tarafından şaşırtıcı bulunuyor.

Bu kadını kim göreve getirdi?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Mehmet Nuri Ersoy’un getirilmesi sonrası Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı başkanlığına Nalan Apa atandı. Bakan Ersoy tarafından genel müdürlük görevine getirilen Nalan Apa'nın, AK Parti hükümetine karşı nefret dolu tweet'leri ortaya çıktı. 2013 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik hakaret dolu bir tweet attığı tespit edilen Nalan Apa'nın, Gezi olaylarında da oldukça sert paylaşımlar yaptığı fark edildi. Apa’nın kapattığı hesabında bulunan twitinde Bakan Çavuşoğlu için “Mevlüt Çavuşoğlu’nu CNN INT’de dinlerken şiştim. Yalancı, yüzsüz, şerefsiz!” hakaretleri yer alıyor. Apa’nın, Instagram'daki paylaşımlarının da ortaya çıkmaması için hesabını gizliye aldığı belirlendi. Apa tepkilerin ardından istifa etmek zorunda kaldı.

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Turizm Bakanı'nın atadığı ve dilekçe bile yazmayı bilmeyen Nalan Apa, tepkilerin ardından istifa etti!

Aynı bakanlık, geçtiğimiz günlerde de skandallarla gündeme düşmeyen bir başka hükümet düşmanı şarkıcı Sıla’ya konser ayarlamış, ancak bu konser Akit’in ısrarlı yayınları sonucunda iptal edilmişti.

Milli Eğitim’de din eğitimi karşıtı bürokrat!

Benzer bir gelişme geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Ziya Selçuk’un tepesinde bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşandı. Yaklaşık 3 senedir başkanlık görevini yürüten Alparslan Durmuş, görevden alındı. Yerine ise bir dönem İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı yapan Prof. Dr. Burhanettin Dönmez getirildi. Hükümet karşıtı kimliğiyle tanınan ve dinî eğitimi içine sindiremediği bilinen Burhanettin Dönmez’in bu koltuğa atanması tartışmaları da beraberinde getirirken, Cumhuriyet gazetesi Durmuş’un görevden alınmasını “Eğitimde dindarlaşmanın mimarı gitti” başlığıyla verdi.

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Aile Bakanlığı Müslüman kadına kör!

Hükümete yönelik bir eleştiri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden geliyor. Toplumda aile kurumundaki çatırdama her geçen gün artarken Aile Bakanlığı ise Müslümanların taleplerini görmezden gelmeye devam ediyor. 6284 sayılı yasayla aileleri parçalayıp kadını iyice tahrik eden ‘süresiz nafaka zulmü’nün topluma verdiği tahribat sürerken, diğer taraftan da erken evlilik mağdurlarının talepleri halen karşılanmış değil. Bu taleplere kör kalan bakanlık skandalların şarkıcısı Sıla’ya Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla mahkeme salonlarında olduğu dönemde verdiği destekle gündeme gelmişti.

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