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Medya Hükümetin o müthiş adımı da ihtiyar muhalifi memnun etmeye yetmedi! Yav bi git işine be adam
Medya

Hükümetin o müthiş adımı da ihtiyar muhalifi memnun etmeye yetmedi! Yav bi git işine be adam

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:00:00 -
Hükümetin o müthiş adımı da ihtiyar muhalifi memnun etmeye yetmedi! Yav bi git işine be adam

CHP’de Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok” diyen Engin Altay’ın söz konusu itirafı bir defa daha gerçek oldu. Hükümetin açıkladığı ve pek çok kesimden alkış alan “tasarruf paketi”ne, Cumhuriyet gazetesinin ihtiyar yazarı Emre Kongar burun kıvırdı. Kongar, nasıl bir gözü dönmüş muhalif olduğunu ortaya koyduğu yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

CHP’de Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde “Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok” diyen Engin Altay’ın söz konusu itirafı bir defa daha gerçek oldu. Hükümetin açıkladığı ve pek çok kesimden alkış alan “tasarruf paketi”ne, Cumhuriyet gazetesinin ihtiyar yazarı Emre Kongar burun kıvırdı. Kongar, nasıl bir gözü dönmüş muhalif olduğunu ortaya koyduğu yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı: 

“Sözde “Tasarruf Paketi” neden ilan edildi? Çünkü ülke iflas etti ve bu iflastan kurtulmak için kaynak bulunamadı.

Dolayısıyla bu “paket”, iflastan çıkabilmek için yeni kaynak ararken iç ve dış çevrelere güven vermek amacıyla ilan edildi.
Peki bu amacını gerçekleştirebilecek mi?

Hayır!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neden?

Çünkü iflasın nedeni olan yağmayı ortadan kaldırmıyor; sadece “görgüsüzlükten kaynaklanan”, rahatsız edici “görüntüleri örtbas etmeye çalışıyor”... 
Bir başka deyişle, “Şahsım Devleti”nin “Yağma Ekonomisinde”, “sonradan görmelerin” işi iyice azıtmaları ve yağmayı göze batacak bir biçimde yapmaları sonunda ortaya çıkan, itici görüntüleri engellemeye çalışıyor.
Hiçbir iç ya da dış yatırımcı bu “makyaja” aldanmaz. (…)”

 

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