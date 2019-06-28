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’’Hükümetimiz kadın girişimcilerimize büyük önem ve destek veriyor’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kadın Kooperatiflerine Destek ve Geliştirme konulu toplantı Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında gerçekleştirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 09:05
’’Hükümetimiz kadın girişimcilerimize büyük önem ve destek veriyor’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca Kadın Kooperatiflerine Destek ve Geliştirme konulu toplantı Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında gerçekleştirildi.


Kütahya bölgesinde ilk kurulan Kadın Girişim Kooperatifi olan Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO’nunda yer aldığı toplantıya, Emko BaşkanıŞükriye Özdilekler, Emet Cevizdere Şirketi Müdürü Hasibe Altınok, Kütahya Üretken EllerBaşkanı Aylin Girgin Oğuz katıldı.


Toplantıda Emko’nun kuruluşdönemini ve bugüne kadar yapılan çalışmalar aktarıldı.Emet belediyesi öncülüğünde kurulan kadın girişimcilik kooperatifimizin , bakanlığımızdan takdir almış, bölgede yeni kooperatifler kurulmasına önderlik etmiş bir kooperatif olduğu,Emet belediyesinin desteleri ile kadınlarımıza ürünlerini üretme imkanı tanımak kadar, satış ve pazarlama konusunda da lojistik destek sağlandığı ifade edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ında destekleri ile halen her geçen gün sayısını artırarak yoluna devam eden Emet Kadın kooperatifininsadece Emet için değil,Kütahya bölgemizde kadınlarımızın kooperatifleşmesi ve hem ev ekonomilerine, hemde ülke ekonomilerine katkı sağlaması adına önderlik etmenin mutluluğunun yaşandığı ifade edildi.


Katılımcıların kendi bünyelerinde kadın kooperatiflerine sunabilecekleri desteklerin görüşüldüğü toplantıda Vali yardımcısıMustafa Güney , Emet heyetine teşekkürlerini sunarken,yapılançalışmaları takdir etti.


Emet ilçesinde Kadın kooperatiflerini dahada geliştirme, mali destek, etkin pazar bulmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Cevizdere Şirketi Müdürü Hasibe Altınok, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın organize ettiğikadın kooperatiflerimizi geliştirme ve destek konulu toplantımız Kütahya’da düzenlenirken, gerçekleştirilen toplantıkooperatifimiz adına oldukça olumlu geçti. Hükümetimiz kadın girişimcilerimize büyük önem ve destek veriyor’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:05
  1. doğa

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