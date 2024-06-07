Hükümeti çok zor bir görev bekliyor! Bakalım bundan sonra ne olacak

Kilis'te başıboş köpeklerin toplanmasına karşı düzenlenen protesto ilginç görüntülere sahne oldu. Mevlüt Tezel, bir hayvanseverin sokak köpeğini canlandırarak gösteri yaptığını yazdı. Protestocuların tepkilerinin diğer şehirlerde de benzer olacağını belirten Tezel, "Keşke kendini köpeğin yerine koyan bu adam biraz da köpeklerin öldürdüğü çocuklar için de empati kurabilse" dedi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Başıboş köpeklerinin toplanmasına karşı protesto gösterisi düzenlenen Kilis'te bir hayvansever, yüzüne çizim yapıp, kostüm giyerek bir sokak köpeğini canlandırdı.

Kendini köpeğe benzeten adam "Beni öldüreceksiniz, beni yok edeceksiniz. Allah'ım duy beni" diye feryat edip, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

Kalabalık hayvan sever kitle de bu adamı alkışlıyor, sloganlar atıyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suriye'ye en yakın, sınırdaki Kilis'te bile böyle direnç gösteren hayvanseverler varsa, bir de büyük şehirlerde Cihangir, Çankaya gibi hayvanseverlerin yoğun olduğu bölgelerde yapacakları protestoları düşünün!

Keşke kendini köpeğin yerine koyan bu adam biraz da köpeklerin öldürdüğü çocuklar için de empati kurabilse.

Köpekler toplanmaya başladığında zabıtalar ve polislerle yaşanacak arbedeleri ve toplanan her köpek için sosyal medyada yapılacak paylaşımları görür gibiyim.

ÇOK ORGANİZELER

Türkiye'yi 'köpekler katlediliyor' diye X'te 'TT' yapıp dünya gündemine bile sokabilirler.

Sokak hayvanların en özgürce yaşadığı ve iyi bakıldığı Türkiye hayvan düşmanı bile ilan edilebilir!

Hayvanseverlerin bazıları çok radikal ama genelde gerçekten inanmış bir kitle ve çok organizeler.

Birçok siyasi partide bile böylesine inanmış üyeler bulamazsınız.

Sokak köpekleri üçüncü dünya ülkelerine özgü bir sorun ama bizde sokak köpeklerini savunanların genelde eğitimli kesim olması da ilginç.

Köpeklerin toplanmasını isteyenler ise hayvanseverler gibi organize değiller.

Protesto eylemleri yapmıyorlar, kendilerinden olmayanları ya da bu konuda çekimser kalanları ikna etmek için aksiyon almıyorlar.

Anketlerde köpeklerin toplatılmasını isteyenlerin sayısı daha fazla ama lobi ve etki güçleri zayıf. Sadece başıboş köpeklerin yol açtığı can kayıplarının oluşturduğu tepkiye ve hükümete güveniyorlar.

Bu büyük kutuplaşmada sesini çok çıkaran algıyı da yönetir diye tahmin ediyorum.

Eğer toplama kararı uygulanırsa aylarca konuşulacak bir gündemimiz olacak. Zavallı Eros kedinin yarattığı gündemi düşünün ve bunu binlerle çarpın!

Bunu çok iyi bilen muhalefet partileri ve belediyeleri de topa hiç girmiyor, sorumluluğu hükümete yıkmayı bekliyorlar.

Hükümeti çok zor bir görev bekliyor."