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Medya Hükümete yönelik kumpasın arkasından o ülke çıktı! Her yolu deniyorlar
Medya

Hükümete yönelik kumpasın arkasından o ülke çıktı! Her yolu deniyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:00:00 -
Hükümete yönelik kumpasın arkasından o ülke çıktı! Her yolu deniyorlar

Bekir Hazar, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” ile ilgili operasyonların merkezinde olduğu son günlerdeki gelişmelere dair önemli bir yazıya imza attı. Hükümete yönelik kumpasın arkasında ABD’nin olduğunu ima eden Hazar, “Her yolu deniyor, söz dinleyecek Ankara istiyorlar. PKK'yı ve bölgedeki çıkarlarını FETÖvari kuklalarla korumaya çalışıyorlar” dedi. Hazar, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Bekir Hazar, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü” ile ilgili operasyonların merkezinde olduğu son günlerdeki gelişmelere dair önemli bir yazıya imza attı. Hükümete yönelik kumpasın arkasında ABD’nin olduğunu ima eden Hazar, “Her yolu deniyor, söz dinleyecek Ankara istiyorlar. PKK'yı ve bölgedeki çıkarlarını FETÖvari kuklalarla korumaya çalışıyorlar” dedi. Hazar, Takvim gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bir organize suç örgüt üyesinin üst düzey ismi yaptığı açıklamalarla hükümete karşı yeni bir kumpas kurulduğunu ifşa ediyordu.
Cumhur ittifakının önde gelen isimlerinin yalan beyan ve iftiralarla hazırlanan suç dosyalarına eklenerek hedef alındığını, kendisinin de gizli tanık yapıldığını söylüyordu.
Ankara emniyetinden üç üst düzey ismin kendisini kumpasa zorladığını iddia ediyordu.
Hedef "Cumhur ittifakı"nı yargı yoluyla yıkmaktı. Emniyette hazırlandığı iddia edilen kumpası kurgulayanlar doğruysa demek ki bunların bir de güvendikleri yargı ayağı olması gerekiyordu. MHP lideri Bahçeli, son kumpasla ilgili "Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp, aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir" diyordu.
Son noktayı da Başkan Erdoğan dün koyuyor ve "Bürokratik vesayete izin vermeyiz.
FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı Ruhunu baltalamak isteyenler boş durmuyor, kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz" diyordu. Kuklalar belliydi.
Yabancı istihbarat örgütlerinin oyuncağı olan kullanışlı elemanlardı. Kuklacıların başında da ABD geliyordu. (…) Ancak Türkiye'de de söz dinlemeyen ve "Başüstüne" demeyen, Amerikan kuklası PKK'ya kabus gördüren ve büyük operasyonlara hazırlanan bir yönetim vardı. Cumhurbaşkanlığını HDP'nin ortağı CHP kazansaydı sorun yoktu. Kabusları sona erecekti. O yüzden her yolu deniyor, söz dinleyecek Ankara istiyorlar. PKK'yı ve bölgedeki çıkarlarını FETÖvari kuklalarla korumaya çalışıyorlar.
Ancak her defasında da duvara tosluyorlar.”

 

 
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