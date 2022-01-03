Hükümete 'ekonomi' çağrısı: Ayasofya'dan başlanabilir

Gazetemiz yazarı İbrahim Karataş, "Ekonomiye müdahale tartışmaları ve bir öneri" başlıklı yazısında stokçuların vatandaşa yüklediği yükün ortadan kaldırılması ve fiyat artışlarının önlenmesi için fiyat kontrolünün sağlanması çağrısında bulundu.

Ayrıca Karataş, yerli ve yabancı turistlerden alınan ziyaret ücretlerinin farklı olması gerektiğini söyledi ve yabancı turistten daha yüksek bir ücret alınması gerektiğini belirtti. Karataş, bu işe Ayasofya Camii'nden başlanabileceğini ve turistlerin ziyaretlerinden ücret alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

İşte İbrahim Karataş'ın o yazısı:

Hükümet ekonominin gidişatına, bilhassa para piyasalarına müdahale ettiği zaman onu serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşmakla itham edenler oluyor. Hoş, Özal liberal ekonomiye geçtiğinde tersini söylüyorlardı ama neyse. Onların derdi sistem değil Özal idi ve her ne yaparsa yapsın karşı çıkacaklardı. Bugün de benzer bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyalizmi savunsa “ben sosyalist değilim” diyecek sosyalistlerimiz olacak.

İdeolojik körlüğe uğramış bu kesim bir yana, ortalama bir vatandaş ekonomik sıkıntılar baş gösterdiğinde devletin müdahalesinin gerekli olduğunu kabul etmelidir. Çünkü liberalizmin mucitleri bile şu sıralar artan enflasyon için fiyat kontrolünü talep ediyorlar. The Guardian’da çıkan bir yazıda, bazı ürünlerin fiyatlarının pandemi geçinceye kadar kontrol altında tutulması tavsiyesinde bulunuluyor.

Örneğin temel gıda maddeleri olan ekmek, şeker, pirinç vb ürünlerde fiyat artışının önüne geçilecek ki, kâr hırsıyla hareket eden satıcıların hevesleri kırılmış olsun. Önerinin geçici olarak uygulanması tavsiye ediliyor ama netice itibariyle bir müdahaleden bahsediliyor ve müdahaleyi isteyenler liberalizmin en büyük destekçisi olan The Guardian gibi medya organları. Türkiye’nin ekonomik zorluklarla ilgili mücadelesini anti-liberal olarak lanse etmelerini yüzlerine vurduğunuzda söyleyecek sözü olmayan mezkur medya organları, aynı sorun kendilerine zarar verince doğruyu tavsiye etmek zorunda kalıyorlar. Bu durumda teorilerine değil de pratiklerine bakmak gerekmez mi?

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