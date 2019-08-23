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Hükümet ile Hak-İş anlaştı! Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:57
Hükümet ile Hak-İş anlaştı! Kamu kesimi toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü hükümet ile Hak-İş arasında imzalandı.

Protokolde işçilere ilk yıl için yüzde 8+4, ikinci yıl için yüzde 3+3 zam uygulanması öngörülüyor.

Mali ve sosyal dengeler korundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, müzakere sürecini ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkeleri ile istişare kültürüne uygun şekilde yürüttüklerini belirtti. Hak ve talepleri bütüncül bir anlayışla değerlendirip mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettiklerini dile getirdi. Selçuk, hükümet ve Hak-İş tarafından imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü’yle ilgili de şu açıklamalarda bulundu:

Protokol kapsamında brüt 3 bin 500 liranın altında ücret alan kamu işçilerimize brüt ücret 3 bin 500 lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Kamu işçilerimizin ücretlerine 2019‘un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte yıl geneli toplam ücret zammı yüzde 19’u aşmış durumda. 2020 yılı için ise ilk ve ikinci altı ayda yüzde 3’er oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler.

Uzlaşma vurgusu

 Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da uzlaşma ve diyalog anlayışıyla masada kalıp sorunları birlikte çözme iradesini çok önemli bulduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:57
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  3. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü
  4. Protokol
  5. Aile
  6. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  7. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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