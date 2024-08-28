Hükümet harekete geçti! İstanbul'un taksi sorunu çözülüyor

İstanbul'da taksi ve taksici sorunu bitmiyor... Yolcu almayan, fazla para isteyen ve yolcularla tartışan taksiciler, yapılan denetimlere rağmen düzelecek gibi de durmuyor...

Daha fazla para kazanmak isteyen taksiciler, bu uğurda da kuralları ihlal ediyor.

AK PARTİ'DEN YENİ ADIM

AK Parti, İstanbul'da bu sorunun çözümü için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 73 ORANINDA ARTIRILACAK

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre hükümet, İstanbul’da yeni yasa teklifiyle taksi sayısını yüzde 73 oranında artırmayı planlıyor.

Teklifle İstanbul için özel düzenleme yapılarak, her 500 kişiye en az bir taksi düşecek şekilde taksi sayısının artırılması öngörülüyor.

TAKSİ BAŞINA 861 KİŞİ DÜŞÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, yaklaşık 16 milyon nüfuslu kentte bugün taksi başına 861 kişi düşüyor.

İBB verisine göre bu sayı nüfusu yüksek kentlerden Mexico City’de 272, Paris’te ise 378, Londra’da ise 413 seviyesinde.

31 BİN 815'E ÇIKARTILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, kentte 18 bin 395 taksi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle taksi sayısının 31 bin 815’e çıkartılması planlanıyor.

Yetkililere göre artışın zamanlaması ileri bir aşamada belirlenecek.

Yasa teklifiyle ayrıca operatör lisansı almış cep telefonu uygulamalarına üyelik zorunluluğu getirilecek.

Bloomberg'in paylaştığı bilgilere göre, taksilerdeki denetimin artırılması amacıyla da taksi lisanslarının 5 yıl süreyle verilmesi, belirli şartlarla yenilenmesi düşünülüyor.

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

İBB verilerine göre 1990 yılında İstanbul’da bin kişiye 2,38 taksi düşüyordu. İstanbul’un 1990 yılındaki nüfusu 7 milyon 309 bin 190 iken 2021’de nüfus yüzde 117 artarak 15,8 milyona çıktı.

Ancak taksi sayısı bu süre içerisinde sadece yüzde 5,7 oranında arttı. Taksi sayısındaki yetersizlik taksilerin müşteri seçmeleri gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor.

Megakent'e gelen turist sayısı da 15 yılda iki katından fazla arttı.

Taksilerde Türk vatandaşlarına göre çok daha yüksek ücretlerle turistlerin kandırılmasına ilişkin haberler, sıklıkla medyaya yansıdı.