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Hükümet el attı! Artık herkes istediğini yapamayacak

Hükümet turistik bölgelerde fahiş fiyatlara el attı. Artık turistik bölgelerde üst sınır belirlenecek ve menülerde fiyat yazılması zorunlu hale gelecek.

04 Eylül 2018 Salı 08:27
Hükümet el attı! Artık herkes istediğini yapamayacak

Hükümet, son günlerde büyük tepki çeken turizm beldelerindeki fahiş fiyat uygulamalarına karşı düğmeye bastı. Buna göre, turistik bölgelerde satılan ürünler standart fiyatlandırma üzerinden turistlere sunulacak. Her ürünün satışı için bir üst sınır belirlenerek işletmeler arası fiyat dengesi sağlanacak. İşletmelerin girişlerinde ve mönülerinde fiyatların yazılması zorunluluğu getirilecek.

ÜST SINIR GELİYOR

 Sabah'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı atacağı adımlarla turizm fırsatçılarına geçit vermeyecek. Önümüzdeki yıl getirilecek 'standart fiyatlandırma sistemi' sayesinde fırsatçıların yiyecek ve içecek fiyatlarını oldukça yüksek fiyatlardan satmalarının önüne geçilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un, "Fırsatçılara geçit vermeyeceğiz" açıklamasının ardından çalışmalarını hızlandıran bakanlık, standart fiyatlandırmalarla yiyecek ve içecek fiyatlarını makul seviyelere çekecek. Bu kapsamda yiyecek ve içecek fiyatlarında bir üst sınır da belirlenerek işletmelerin dengesiz fiyatlandırmalar yüzünden yaşadığı sorunlar ortadan kaldırılacak. Uygulamayla işletmeler arasındaki yüksek sezondaki fiyat dengesi de korunmuş olacak.

TAKSİCİYE DİL EĞİTİMİ

Turistlerin tatil bölgelerindeki ulaşım sorunlarını dikkate alan bakanlık, taksicilerin turistlerle daha kolay iletişim kurmaları ve hizmet sağlamaları için taksi şoförlerine yabancı dil eğitimi verilmesinin önünü açacak. Taksi şoförlerine mutlaka taksimetrelerinin açık olmasını ve taksi ücretlerinde usulsüzlük yapılmasının asla kabul edilmeyeceğini hatırlatan bakanlık, belediyeler aracılığıyla da şoförlerin İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça ve Almanca gibi yabancı dilleri öğrenebilmelerini teşvik edecek.

ÜRÜN FİYATLARI YAZILACAK

Turistik işletmelerin yiyecek ve içecek fiyatlarını mönüleri üzerinde yazmaları zorunlu hale getirilecek. Mönülerin yanı sıra işletmelerin girişlerinde de satılan ürünlerin fiyatları yazılacak. İşletme girişlerinde ve mönülerdeki fiyatlar arasında fark olmayacak. Turizmde kaliteyi yükseltmeyi amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde turistlerin ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde almaları için kolları sıvadı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:27
  1. turistlere yüksek fiyat
  2. fahiş fiyat

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  • köylüköylü1 sa önce
    Türkiye geneli olsun, yalnız turistik bölgeler denetlenmezsin ve uymayanlara ceza uygulansın.
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