Hukuku dillerinden düşürmeyenlere bak sen! Genco Erkal'a 'yargılamadan beraat' talebi
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçun hakim karşısına çıkan sözde sanatçı Genco Erkal için hukuku dillerinden düşürmeyenler 'yargılamadan beraat' talebinde bulundu.
yeniakit.com.tr
Ortalıkta "tiyatrocuyum" diye gezinen Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı.
Akıllarınca mahkemeyi etki altına almak isteyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve Fazıl Say'da duruşmayı takip etti.
Ajitasyona tam gaz!
Halkın hür iradesiyle seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ederken yaşına başına bakmayan Genco Erkal için ajitasyona sarıldılar.
T24 gibi fondaş medya Erkal'ın 83 yaşına vurgu yaparak yaş üzerinden masumiyet tablosu çizmeye çalıştı.
Dillerinden düşürmedikleri hukuku ayaklar altına aldılar
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçun hakim karşısına çıkan sözde sanatçı Genco Erkal için hukuku dillerinden düşürmeyenler 'yargılamadan beraat' talebinde bulundu.
TİP'in sözde vekili Ahmet Şık hakime; “Eğer sağlıklı bir karar almak istiyorsanız yargılamayı yapmadan beraat yapmalısınız. Mahkeme salonlarında sağlık değil hukuk tartışılır" dedi. Şık'ın bu sözleri; dillerinden düşürmedikleri hukuku nasıl ayaklar altında çiğnediklerini bir kez daha gözler önüne serdi.