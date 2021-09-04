Hukuksuzca meslektaşlarına 'faşizm' uygulayan İstanbul Barosu! Yargıtay Başkanı'nın duasını 'hukuk' diyerek hedef aldılar

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İstanbul 1 No’lu Barosu, 2021-2022 Adli Yılı açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile duaya katılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı hedef aldı. İstanbul 1 No’lu Barosu tarafından yapılan açıklamada "Hukuk" öne sürülerek, "Yargı erkinin mekânının bu yöntemlerle açılması, bir hukuk devletinde asla kabul edilemez." denildi.

İkiyüzlülüklerini tescillediler!

Bugün "hukuk" vurgusu yaparak, Yargıtay Başkanı'nı hedef alan ikiyüzlü İstanbul 1 No'lu Barosu, 'çoklu baro' düzenlemesiyle kurulan 2 No’lu Baro mensuplarına yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları ile gündemde. İstanbul 1 No'lu Barosu'nun, adliye binalarında bulunan baro odalarındaki bilgisayarlara şifre koyarak yalnızca kendi üyelerinin kullanımına açıp üyeleri dışında bütün avukatlara kapatması hukuk camiasında hala tartışılırken, baro yönetimi, ikiyüzlülüklerini şu ifadelerle ortaya koydu:

"Yargının devlet yönetiminde ayrı bir 'erk' olarak düzenlenmesi, sadece laik ve demokratik bir düzenin değil, özellikle de hukuk devletinin güvencesidir. Evrensel hukukun genel kabule ulaştırdığı bütün esaslar, onu uluslarüstü kılarken sadece ve yalnız hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü öncelemektedir. Çünkü 'özgür birey' ancak ve yalnız öyle bir düzlemde biçimlenecektir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinde bu iddialarının 'test edilmesine' Anayasa hükmü ile olanak açan bir ülkenin, yargının erk olma özelliğini bu denli yadsıyan bir uygulamanın fotoğrafını çektirmesi, gelecekte de unutulmayacak ve hukukçular için olumsuz bir örnek olarak anımsanacaktır."