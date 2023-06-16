Hukukçulardan Ankara ve İzmir barolarına tepki: Baro LGBT propagandasına alet edilemez!

Ankara Barosu "Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi ve LGBTİ+'lar" konulu bir etkinlikle sapkınlığa destek verdi.

Ankara ve İzmir barolarındaki LGBT destekçiliğine tepki gösteren hukukçular, basın açıklaması düzenleyerek TBMM'ye çağrıda bulundu.

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Merve Ayvalı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ankara Barosu, LGBT ideolojisinin propagandacısı olmuş. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak sessiz kalmıyorum." dedi.

Ayvalı, "Cumhuriyet Devriminin simgesi kadın-erkek eşitliğini yok eden sinsi bir projeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, Cumhuriyetin 100. yılı logosuyla masumlaştırıyorlar. Doğal cinsiyete, doğal aileye savaş açmak Cumhuriyet'te yok! Çürük çarık Batı kültüründe var." ifadelerini kullandı.

Baro önünde protesto!

Öte yandan Ankara Barosu'nun önünde buluşan avukatlar, baroya LGBT tepkisi gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukatlar adına açıklamayı okuyan Erdem Cömert, "Ankara Barosu bu tip faaliyetlerden uzak durmalı. Meslektaşların sorunlarıyla, ülkemizin sorunlarıyla, milletimizin dertleriyle ilgilenmelidir. LGBTİ dayatmasının bu kadar ön plana çıkartmasını iyi niyetli bulmuyoruz." dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Ayvalı da, LGBT dayatmasının çocuk istismarı olduğunu vurguladı.

Tepki çeken etkinlik!

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, “Güncel Gelişmeler Işığında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİ+lar” başlığıyla söyleşi düzenledi.

Söyleşinin konuğu kendisini transfeminist aktivist olarak tanımlayan Anjelik Kelavgil’di. Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Birleştirici İş Dünyası Konseyi (BİRKONFED), LGBT propagandasına tepki gösterdi. Baro önünde yapılan açıklamada, “Ankara Barosu LGBT propagandasına alet olamaz” pankartı açıldı.