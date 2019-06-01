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Hukukçular, Yargı Reformu Stratejisi’ni değerlendirdi! Daha adil bir adalet sistemi geliyor

Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi”ni yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “Bundan sonraki süreçte sorunların çözüldüğü daha adil bir adalet sistemimiz olacak.” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:41

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

Adalet Bakanlığı'nın, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde ilkini 2009'da, ikincisini 2015'te kamuoyuna duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin üçüncüsü, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklamıştı. Açıklanan “Yargı Reformu Stratejisi Belgesi” hukukçular tarafından takdirle karşılandı.

“Vatandaşların adalete ulaşması ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı”

Hukukçular Derneği Avukat Hakları Komisyonu tarafından, Adalet Bakanlığı’na ‘Yargı Reformu’ çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere, avukatlık meslek sorunlarını ihtiva eden bir raporu sunduklarını ve bu raporunda “Yargı Reformu Belgesi”nde yer aldığını belirten Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “Bugün Türkiye için önemli bir gün, adli anlamda önemli bir gün.Özellikle yıllardır biriken bazı konular var ki, bunları her seferinde dile getiriyorduk. Bugün birçoğu ile alakalı bizi umutlandıran, çözümü çok da zor olmayan ve çözümü kısa sürede insanımıza dokunacak, yargılamaları hızlandıracak, daha adil yargılamaların yapılabileceği, avukatların çalışması, hakimlerin özlük hakları, vatandaşların adalete ulaşması ile ilgili önemli açıklamalar duyduk.” şeklinde konuştu.

“Sorunların çözüldüğü adli sistemimiz olacak”

Avukat Cavit Tatlı, sözlerini şöyle tamamladı:

Ama bu sadece açıklama değil strateji belgesi ile yürütme kendisini bağlıyor ve ben bunları yapacağım diyor, bu çok önemli. Bunu burdan takip etme imkanımız olacak. Burda bulunan bazı konuların zaten bir kaç aydır hazırlıklarının olduğunu da biliyorduk. İnşallah önümüzdeki dönemde sorunlarla anılan değil, sorunların çözüldüğü adli sistemimiz olacağına doğru bir adım olarak görüyoruz bunu.

Metin Feyzioğlu: Türkiye ittifakının içini dolduracak bir belge açıklandı!

Öte yandan Yargı Reformuyla ilgili yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Sadece Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklanmadı, aynı zamanda Türkiye ittifakının içini dolduracak bir belge açıklandı. Türkiye hepimizin, hepimiz aynı gemideyiz. Bu kucaklaşmadan da hepimiz ziyadesiyle memnunuz, mutluyuz.” demişti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:41
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Avrupa Birliği
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Cavit Tatlı
  7. Türkiye Barolar Birliği
  8. Metin Feyzioğlu

YORUM YAZ

  • AslanAslan58 dk önce
    Feyzioğlu memnun ise bu iş bizim hayrımıza değildir...
  • müslümmüslüm1 sa önce
    Hangi yargıç adalet dağıtacak. Bu ülkede hergelen iktidar yargı benim, benim kontrolümde olacak. Beni dinlemeyen kendine başka yer arasın diyor. Hukuksuzluk, adaletsizlik yasalarda değil iktidarların kafasında...
  • LeventLevent1 sa önce
    Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye "Yargı Bağımsızlığında" 140 ülke arasında Afrika ülkelerinin bile gerisine düşerek 111. sıraya geriledi..!
  • AliAli1 sa önce
    Artık bu son noktadır. Turkiyede adalet diye birşey beklemeyin. Hani yönetim ve yürütme ayrı olacaktı. Tayyip yargı sistemini tek başına dikte ettiriyor. O zaman meclise ne gerek var. Irakta saddam neyse turkiyede tayyip aynı olacak. Hani kuvvetler ayrılığı. Yazık ülkemize yazık.

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