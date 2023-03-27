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Gündem Hukukçular Derneği çalışıyor.. İktidara sopa sallayan barolar nerede?
Gündem

Hukukçular Derneği çalışıyor.. İktidara sopa sallayan barolar nerede?

Yeniakit Publisher
2023-03-27 21:24:00 -
Hukukçular Derneği çalışıyor.. İktidara sopa sallayan barolar nerede?

İstanbul 2 Nolu baro'nun kuruluşunda büyük katkıları olan Hukukçular Derneği, depremden olumsuz etkilenen hukukçuları yalnız bırakmadı.

Muhafazkar avukatların üyesi olduğu Hukukçular Derneği, deprem bölgesinden bulunan hukukçu meslektaşlarının yardımına koştu.

Hukukçular Derneği'nin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Av. Ahmet Yılmaz, derneğin icraatlarını açıkladı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Depremde evi ve ofisi yıkılan 68 meslektaşımıza 5.000 TL’den 340.000 TL,

Depremden etkilenen 62 hukuk öğrencisine toplamda 125.000 TL,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dört öğrenciye toplam 6.150 TL kitap yardımı,

Stajyer avukata 3.000 TL olmak üzere toplam 474.150 TL desteklerinizle yardım yapılmıştır.

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