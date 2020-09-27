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Dünya Hukuk tanımaz tavrının sebebi Türkiye'ymiş! Yunanistan yavuz hırsız gibi
Dünya

Hukuk tanımaz tavrının sebebi Türkiye'ymiş! Yunanistan yavuz hırsız gibi

İstikşafi görüşmeler öncesi Türkiye'nin Ege adalarının Lozan ve Paris anlaşmalarına uygun olarak silahsızlandırılması talebine Yunan’dan pişkin bir cevap geldi. Hükümet sözcüsü Petsas, 1952’den itibaren hukuksuzca silahlandırdıkları adalardan asker çekmeyi asla kabul etmeyeceklerini belirtip, sebep olarak 1975’te kurulan Ege Ordusu’nu gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:00:00 -
Hukuk tanımaz tavrının sebebi Türkiye'ymiş! Yunanistan yavuz hırsız gibi

Ankara ile Atina arasında ekim ayında başlayacak istikşafi görüşmeler öncesi Yunanistan’dan hukuksuzluğu sürdürme adına pişkince bir açıklama geldi. Türkiye’nin Ege adalarının Lozan (1923) ve Paris (1947) anlaşmalarına uygun olarak silahsızlandırılması talebine, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, akıllara durgunluk veren saçma bir bahane önererek cevap verdi. Yunan Real FM radyosuna konuşan Petsas, Yunanistan’nın Ege’deki adalardan asker çekmeyi asla kabul etmeyeceğini belirtti ve bunun nedenlerinden biri olarak Türkiye’nin Ege kıyılarında konuşlanmış olduğu ordu birliklerini gösterdi.

Hiçbir hükümet kabul etmez

‘Yunan hükümetlerinin, adalardan asker çekme tutumunun hiçbir zaman değişmediğini ve aynı olduğunu’ söyleyen sözcü, “Bu öncelikle 1974’te Kıbrıs’ın işgale uğramasıyla ilgilidir. Türklerin deyimiyle Ege Ordusu, 1975’ten beri Küçük Asya kıyılarında (İzmir’de) konuşlandırılmış durumda. Haziran 1995’ten beri Türkiye, TBMM’de alınan karla Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin ötesine çıkarmasını savaş sebebi sayma yetkisine sahip. Dolayısıyla hiçbir Yunan hükümeti böyle bir konuyu (Adalardan asker çekme) asla tartışmaz” ifadelerini kullandı.

Bahaneleri akıllara zarar...

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak 1952’de Leros Adası’nı silahlandırmayla işe başlayan Yunan, 1960’dan sonra tüm adalara asker ve silah yığıp hukuksuzlukta sınır tanımadı. Ancak Yunan sözcü Petsas, bu gerçeği unutup 1975’te kurulan Ege Ordusu’nu ve 1995’te TBMM’de çıkarılan yasayı, 1952’de başlayan silahlanmaya bahane göstermesi pes dedirtti.

 

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