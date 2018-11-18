Hukuk ekonomisi 10 milyar dolar kazandıracak

Ticari uyuşmazlıkların ele alındığı tahkim davaları ekonomiye önemli katkı sunuyor. İstanbul Tahkim Derneği (İSTA) Başkanı Mehmet Gün, bu davaların Türkiye’ye gelmesi gerektiğini belirterek, “Uluslararası saygınlığı olan tahkimle hukuk ekonomisine 10 yılda yaklaşık 10 milyar dolar ilave kaynak oluşturulabilir” dedi. Ülkemizin uluslararası uyuşmazlıkları etkin, verimli ve hızlı bir şekilde çözebilecek yetkin kadrolara sahip olduğunun altını çizen Gün, “Tahkim yoluyla ekonomiye yüksek katma değerli hizmetler kazandırmak; hukuk hizmetleri piyasasını büyütmek mümkün” diye konuştu. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da şirketlerin tahkimi en uygun çözüm yolu olarak gördüğünü kaydetti. Akıncı, tahkimin öneminin anlaşılması ile uyuşmazlıkların kolayca aşılacağını dile getirdi. İSTAC verilerine göre tahkim davalarının yüzde 53’ünü uluslararası, yüzde 47’sini yerli uyuşmazlıklar oluşturuyor. Uyuşmazlıkların değeri 15 bin TL ile 8 milyon TL arasında değişebiliyor.