Hudut Kartallarından sınırda operasyon! 46'sı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ünün FETÖ, 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu 46 kişiyi yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladığını bildirdi. Yakalanın kişilerden 3’ünün FETÖ, 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da devam ettiğine dikkati çekilerek, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 2’sinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.
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