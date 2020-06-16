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Aktüel

’Hudut Kartalları’ kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 kilo 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket kaçak sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:58:09 -
’Hudut Kartalları’ kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 kilo 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket kaçak sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildiğini açıkladı.


MSB’den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, son olarak Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 bin 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdi" denildi.

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