’Hudut Kartalları’ kaçakçılara göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 kilo 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket kaçak sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, son olarak Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 bin 880 gram kubar esrar, 12 bin 758 paket sigara, 4 çuval tıbbi ilaç ele geçirdi" denildi.