Hudut Kartalları DAEŞ ve PKK'ya geçit vermedi
Hatay ve Şanlıurfa’dan yasa dışı yollarla ülkemize girmek isteyen DEAŞ ve PKK’lı teröristlere hudut kartalları geçit vermedi.
Yeni Akit Ankara
Sınırlardan yasa dışı yollarla ülkemize girmek isteyen teröristlere sınır birliklerinde görev yapan Hudut kartalları izin vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 teröristin yasa dışı yollarla ülkemize girmek isterken yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.