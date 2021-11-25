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Gündem Hudut Kartalları DAEŞ ve PKK'ya geçit vermedi
Gündem

Hudut Kartalları DAEŞ ve PKK'ya geçit vermedi

Hatay ve Şanlıurfa’dan yasa dışı yollarla ülkemize girmek isteyen DEAŞ ve PKK’lı teröristlere hudut kartalları geçit vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 13:58:00 -
Hudut Kartalları DAEŞ ve PKK'ya geçit vermedi

 Yeni Akit  Ankara 

Sınırlardan yasa dışı yollarla ülkemize girmek isteyen teröristlere sınır birliklerinde görev yapan Hudut kartalları izin vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla 5 teröristin yasa dışı yollarla ülkemize girmek isterken yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan duyuruda, “Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün DEAŞ, ikisinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadelerine yer verildi.

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