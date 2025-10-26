Hudut Birlikleri kaçak altın ve sigara yakaladı
Hakkari’de sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, gerçekleştirilen devriye ve arama faaliyetlerinde toplam 36 kilo 18 gram sarma altın ile 51 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz, keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ile 51 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Derecik İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.
Yakalanan malzemelere ilişkin soruşturma sürüyor.