Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi



ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın yeni teknik direktörü Jan Siewert oldu.

2015'ten bu yana takımın başında bulunan David Wagner ile yollarını geçen hafta ayıran Huddersfield Town'da, teknik direktörlüğe Jan Siewert getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Borussia Dortmund B Takımı'nı çalıştıran 36 yaşındaki Siewert ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Huddersfield Town, 23 hafta sonunda topladığı 11 puanla Premier Lig'in son sırasında yer alıyor.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.