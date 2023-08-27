HÜDAPAR'dan emekli maaşları için bomba teklif! Olursa bu rakam milyonları sevindirir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı" dedi

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Kızıltepe ilçesindeki Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 4'üncü olağan kongresine katıldı. Kongrede, tek liste ile gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Abdullah Kavan, tekrar seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, vatandaşların tamamını kapsayacak bir anayasa yapma çağrısında bulunarak, "1980 yılında bir askeri darbe oldu, bu askeri cunta bir anayasa sipariş etti, 1982 yılında dipçik zoruyla bu anayasayı millete kabul ettirdi. Bu anayasada 20 kez değişiklik yapıldı, bu anayasa maddelerinin 3'te 2'sinin fazlası değiştirildi. Ama bu anayasa halen 1982 cunta anayasasıdır. Bu ayıp siyaset kurumuna yeter. Gelin ey siyasi partiler, gelin ey bu işle ilgili olan sivil toplum kuruluşları, gelin ey buna kafa yoran akademik çevreler ve bu konuda söz söyleme yetkisine sahip olan herkes, gelin bir araya toplanalım. Nasıl bir anayasa yapabileceğimizi, toplumsal barışı tesis edecek ve 85 milyon vatandaşının tamamını kapsayacak bir anayasayı birlikte yapalım. Bu çağrımız devam ediyor" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, konuşmasının devamında emeklilere seyyanen zam yapılmasını isteyerek, şöyle dedi;

"Emeklilere 'yılbaşını bekleyin, yılbaşında sizleri rahatlatacağız' demeniz yetmez. Emeklinin yılbaşına kadar bekleyecek takati kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5 bin lira ilave yapılmalı"