  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

HÜDAPAR İlçe Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:06:40 -
HÜDAPAR İlçe Başkanı korona virüsten hayatını kaybetti

Siirt’te korona virüs tedavisi gören HÜDAPAR İlçe Başkanı vefat etti


Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Siirt Merkez İlçe Başkanı Recep Işıktaş (50), korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 teşhisi konulmasının ardından Siirt Devlet Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Işıktaş’ın durumu ağırlaştı. Yapılan müdahalelere rağmen Işıktaş hayatını kaybetti. Hastaneden alınan Işıktaş’ın cenazesi Şeyhül Devha Mezarlığı’na defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı