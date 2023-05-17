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Gündem HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!
Gündem

HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 23:55:00 -
HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz'da kaydedilen görüntüleri gündem oldu!

Terörle itham edilen HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz gecesinde vatan için sokağa çıkıp darbecilerle mücadele ettiği görüntüler gündem oldu.

HDP'nin defalarca açık beyanına karşın terör örgütü PKK ile ilişkisine ses etmeyen sözde muhafazakar-milliyetçi-kemalist karışımı muhalefet, PKK'nın Güneydoğu'daki korkulu rüyası HÜDA PAR'ı terörle itham etmeyi sürdürüyor.

Bugün sosyal medyada HÜDA PAR'lıların 15 Temmuz darbe girişimindeki darbecilerle mücadelesi yeniden gündem oldu.

Adana çekilen görüntülerde bir HÜDA PAR'lı "Neden buradasınız?" sorusuna, "Şeref, izzet için" cevabını veriyor.

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