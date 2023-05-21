'HÜDA PAR'lılar kızlarını okutmuyor' diyenler bunu bilmiyor mu?

Eşi ve 2 kızı doktor olan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz, partisini kadın hakları üzerinden hedef alan CHP yönetimi ve Millet İttifakına tepki gösterdi.

"HÜDA PAR'lıların eşlerini çalıştırmadıkları ve çocuklarını okutmadıkları şeklindeki cümleler yalan ve iftiradır." diyen Yılmaz, eşinin kamuda diş hekimi uzmanı olarak çalıştığını, 2 kızının ise tıp fakültesinde okuduğunu söyledi.

İftiracıların, "Dindarlar çocuklarını okutmuyorlar. İslam, kız çocuklarının okumasına ve çalışmasına engeldir." sözlerini hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

HÜDA PAR'ın kadın politikaları ile alakalı olarak okuduğunu anlama noktasında eksikliği olan vasat bir insanın, parti programımızı okuduğunda bile rahatça anlayabileceği kelime ve kavramları kendi bilinç altındakilerini ortaya çıkartacak şekilde bir algı operasyonu yapıyorlar. HÜDA PAR'lıların eşlerini çalıştırmadıkları ve çocuklarını okutmadıkları şeklindeki cümleler yalan ve iftiradır. Benim eşim kamuda uzman diş hekimi olarak görev yapıyor. Öğrenciyken evlendik, okumasına katkı sundum. 28 Şubat sürecinde başörtüsü sorunu yaşamasına rağmen destek çıktım ve 10 yıl aradan sonra tekrar okunmasına katkı sundum. Eşim, şu an uzman diş hekimi olarak görevine devam ediyor. Kızlarımızı okutmama yönünde iftiralar var. Bir kızım şu an intörn doktor, diğer kızım ise seneye inşallah intörn doktor olacak. Yani birçok arkadaşımızın durumu bu şekilde ama bu müfteriler buna rağmen iftiralardan geri durmuyorlar ve durmayacaklar da.