HÜDA PAR'lı vekiller Meclis kayıtlarını yaptırdı, ırkçılar çatladı
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı almış ve partiden 4 isim AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilmişlerdi.
HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile Gaziantep milletvekili Şehzade Demir, Mersin milletvekili Faruk Dinç ve Batman milletvekili Serkan Ramanlı TBMM'de kayıtlarını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR, İstanbul, Gaziantep, Mersin ve Batman'da AK Parti listelerinden 4 milletvekili adayı göstermişti.
Seçimin ardından HÜDA PAR'ın 4 adayı da Meclis'e girdi.