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Siyaset HÜDA PAR'lı vekilden, şiddete uğrayan kadına geçmiş olsun ziyareti
Siyaset

HÜDA PAR'lı vekilden, şiddete uğrayan kadına geçmiş olsun ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 10:18:00 -
HÜDA PAR'lı vekilden, şiddete uğrayan kadına geçmiş olsun ziyareti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan kadını baba evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan kadını baba evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ramanlı, yaklaşık 20 gün önce eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve hastanedeki tedavisi sonrası baba evinde tedavi gören F.B'yi ziyaret etti.

F.B'nin yaşadığı saldırının vahşet olduğunu belirten Ramanlı, "Yapılan saldırı vahşettir. Hukuki sürecin yakından takipçisi olacağım. Yaşadığınız zulmün sizin ve aileniz üzerinde oluşturduğu tahribatı Rabbim en kısa zamanda üzerinizden kaldırsın. Çocuklarınız umarım bu süreci hatırlamazlar ve onlar ile birlikte huzurlu bir hayat yaşarsınız." şeklinde konuştu.

Milletvekili Ramanlı'nın ziyareti ile ilgili memnuniyetini dile getiren F.B, "Doktorların gösterdikleri gayret ve sevdiklerimin duasıyla elhamdülillah Rabbim beni çocuklarıma bağışladı. 5 çocuğum var. Hepsi şu an koruma altında. İyileşip en kısa zamanda onlara kavuşmak istiyorum." diye konuştu.

Ziyarette Ramanlı'ya AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, AK parti Merkez İlçe Başkanı Sabahattin Tural, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Muhammet Şerif Durmaz ve partililer heyet eşlik etti. (İLKHA)
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