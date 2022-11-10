HÜDA PAR'ın arabuluculuğuyla aileler arası husumet barışla sonuçlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan Ramazan Karanfil'in 27 Eylül 2022 tarihinde öldürülmesi olayı sonrası Karanfil ile Afşin ailesi arasında husumet oluştu.

Öldürme olayına karışan şahsın ailesinin HÜDA PAR'a başvurması üzerine, aileler arasındaki bu husumetin kan davasına dönüşmemesi için yapılan görüşmeler tarafların da müsbet tutumları sonucu barış için anlaşmaya varıldı.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, İTTİHADUL ULEMA'nın da katkıları ve ev sahipliğinde düzenlenen barış töreninde tarafları bir araya getirerek husumetli aileleri barıştırdı.

İslam'da kan davasının yerinin olmadığına ve İslam kardeşliğine ilişkin yapılan konuşmalardan sonra taraflar, tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Düzenlenen barış töreninde konuşan İTTİHADUL ULEMA Yönetim Kurulu Üyesi Molla Abdulkuddus Yalçın, küfür ehlinin İslam toplumunda yaydığı kötülüklerin sebep olduğu tahribata dikkat çekti.

Günümüzün en büyük meselesinin nesli korumak olduğuna vurgu yapan Yalçın, "Çünkü ehli küfür Müslümanların neslini bozmak için yüzyıllarca çalışmışlar. Onları; imandan, Kur'an'dan, Allah'tan ve Peygamberden uzaklaştırmak için uğraşmışlar. Dolayısıyla bir insanı canavar hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu an dünyadaki gençlik genel olarak canavarlaşmış haldedir. Ne edep ne iman ve ne de marifeti tanıyor. Sadece kendi zevk ve sefasından başka hiçbir şeyi düşünmüyor. Böyle bir insan, o zevk ve sefayı elde etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İslam terbiyesiyle büyüyen bir çocuk, bir karıncayı bile ezmekten çekinir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "İslam terbiyesiyle hem kendimizi hem de çocuklarımızı yetiştirmeye çalışırsak Allah'ın izniyle bu çocuk hem kendisine hem ailesine hem de bütün topluma faydalı olur. Bunun için dikkatli olmamız lazım, bunun hesabı bizden sorulacaktır. Çocuğumuzu; doktor, hâkim, büyük bir tüccar yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat dindar ve takvalı olması için çoğumuz bu konuda ihmalkâr davranıyoruz. Onun için de hem kendilerine hem de topluma zarar veriyorlar." dedi.

Düzenlenen barış merasimi, verilen barış yemeğinin ardından tarafların tekbir ve salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçmeleri ile son buldu. (İLKHA)