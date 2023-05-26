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Siyaset HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti
Siyaset

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-26 01:11:00 -
HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR'la ilgili söylemleri nedeniyle hedefe konulan kadınlar için partisinin avukatlarını devreye soktu.

Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle birlikte daha önce ayakta alkışlayanlar tarafından kadınlar üzerinden hedef gösterilen HÜDA PAR, yetkililerin çektikleri videoları ve Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun açıklamalarıyla iftiralara net bir şekilde cevap verdi.

HÜDA Par'da kariyer sahibi ve siyasetle aktif ilgilenen kadınlar, videolar ile HÜDA PAR'ın, kendilerini hedef gösterenlerden daha fazla kadına değer verdiğini gösterip, HÜDA PAR'a daha önce mesafeli olan kadınların algısını da değiştirdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zekeriya Yapıcıoğlu, kendilerine ılımlı yaklaşan kadınların çirkin saldırılara maruz kaldığını belirterek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Değerli Hanımefendi Kardeşlerim;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HÜDA PAR ile ilgili paylaşımlarınızdan dolayı sizlere yapılan hakaretleri teessüfle öğrenmiş bulunmaktayım.

Şahıslarınızı hedef alan çirkinlikleri şiddetle kınıyorum.

Konu ile ilgili partimizin hukukçularına gerekli talimatı verdim. Talep etmeniz halinde ihtiyaç duyacağınız her türlü hukuki desteği vereceğimizi bilmenizi isterim.

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