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Siyaset HÜDA PAR'dan vekil açıklaması! 'İşlerine baksınlar'
Siyaset

HÜDA PAR'dan vekil açıklaması! 'İşlerine baksınlar'

Yeniakit Publisher
2023-05-16 23:50:00 -
HÜDA PAR'dan vekil açıklaması! 'İşlerine baksınlar'

HÜDA PAR Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin, HDP'nin itirazları sonucu 2 milletvekilini kaybettiği iddialarına cevap verdi.

"Batman ve Gaziantep’te kazandığımız milletvekili haklarımızın itirazlar sonucu HDP’ye geçtiği bilgileri asılsızdır." diyen Şahin, "İtirazlar değerlendirilmiş ve süreç kapanmıştır. Herkes işine baksın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan milletvekilliğinin iptal edildiği iddiasının muhatabı HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç de "Sandıktan çıkan iradeden fena rahatsız olmuşlar. Vekilliğimde hiçbir problem yok. Ezici farkla öndeyim. Saygı duymayı öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.

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