HÜDA PAR'dan Suriye çağrısı

HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda, uzun yıllar süren çatışmaların geride bıraktığı yıkım hatırlatılarak bölge ülkelerinin Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için destek olması gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, Kürt halkının haklarının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiği belirtildi.

“Yeni dönemde Suriye yönetiminin, birleştirici siyasi adımlar atması kritik öneme sahiptir”

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılışının, halkın bedel ödeyerek yürüttüğü mücadelenin tarihi bir dönüm noktası olduğu ifade edilen açıklamada, “Bugün, uzun süren çatışmaların toplumda bıraktığı izler hatırlanırken, ülkenin geleceğine dair yeni bir sürecin şekillendiği kritik bir aşamaya girilmiştir. Bu süreçte en hayati mesele, Suriye halkının bütün unsurlarıyla birlik içinde hareket etmesi, farklı toplumsal ve etnik kesimlerin ortak bir gelecek vizyonunda buluşabilmesidir. Yeni dönemde Suriye yönetiminin, toplumun tüm kesimlerine adil temsil ve eşit haklar sağlamayı amaçlayan kapsayıcı ve birleştirici siyasi adımlar atması, ülkenin istikrarı ve toplumsal barışı açısından kritik öneme sahiptir. Halkın uzun yıllar boyunca maruz kaldığı yoksulluk, göç, güvenlik kaygıları ve insanî dramdan sonra toplumun huzura ve refaha yönelme zamanı gelmiştir.” denildi.

“Kürt halkının kimliğinin anayasal güvence altına alınması temel bir haktır”

Kürt halkının haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Baas rejiminin on yıllar süren zulmü altında ezilen ve varlığı sistematik olarak inkâr edilen mazlum Kürt halkının kimliğinin anayasal güvence altına alınması ve yönetimde hak ettiği temsiliyete kavuşması temel bir haktır.” ifadelerine yer verildi.

“Siyonist işgal rejimine karşı ortak bir akılla hareket edilmesi bir zorunluluktur”

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunulan açıklamada, şöyle denildi: “Bölgemizdeki ülkeler, Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için destek olmalı; ülkenin egemenliğini ve istikrarını zayıflatacak girişimlere karşı dayanışma içinde durmalıdır. Ülke yeniden yapılanma sürecine girerken, siyonist terör rejiminin bu geçiş dönemini bölgesel gerilimleri artırmak veya kendi işgal ve nüfuz alanlarını genişletmek için fırsata çevirmeye çalıştığı açıktır. Bölge ülkeleri ve halkları için en büyük tehdit olan siyonist işgal rejimine karşı ortak bir akılla hareket edilmesi bir zorunluluktur.”

“Suriye’nin geleceğini yalnızca Suriye halkının belirleyeceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz”

HÜDA PAR Dış İlişkiler Başkanlığı açıklamasını, “Baas rejiminin yıkılışının yıl dönümünün, Suriye’nin geleceğini yalnızca Suriye halkının belirleyeceği ve ortak hayat kültürünün yeniden tesis edileceği bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz.” ifadeleriyle sonlandırdı.