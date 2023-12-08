HÜDA PAR'dan Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca cevabı!
HÜDA PAR'lı Faruk Dinç, Diyarbakır'da bir çevre yoluna "Şeyh Said Bulvarı" adının verilmesini hedef alanlara sert bir karşılık verdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dün sosyal medya hesabından "Şehrimizin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak yeni çevre yolumuzla Diyarbakır'ımıza değer katıyoruz. Silvan yolunu Elazığ yoluna bağlayacak 12 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğindeki Şeyh Sait Bulvarı'nın yapım çalışmalarına başladık" açıklaması yaptı.
Belediyenin açıklamasından sonra İslam alimi Şeyh Said hakkında çirkin paylaşımlar yapıldı.
Terörden kurtarılıp kayyım ile yönetilen Diyarbakır Belediyesi'nin kararı hakkında da linç kampanyası başlatıldı.
HÜDA PAR Diyarbakır Milletvekili Faruk Dinç, Şeyh Said'i ve onunla birlikte İskilipli Atıf Hoca'yı hedefe koyanlara sosyal medya hesabından karşılık verdi.
"Diyarbakır’daki bir çevre yoluna “Şeyh Said Bulvarı” denmesinden rahatsız olmak, kadim Diyarbakır ve Müslüman halkının değerlerini yok saymaktır." diyen Dinç, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
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Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca yüzakı şehidlerimizdirler. Irkçı yaklaşımlarla oluşturduğunuz kirli algı bu temiz şehidlere leke getirmez.
Şeyh Said’in ismi okul, Üniversite, Havaalanı ve hastanelere de verilmeli.