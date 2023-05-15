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Siyaset HÜDA PAR'dan seçimlere ilişkin açıklama
Siyaset

HÜDA PAR'dan seçimlere ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-15 17:35:00 -
HÜDA PAR'dan seçimlere ilişkin açıklama

14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirtti.

Seçim sürecinde ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yapıcıoğlu, "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi." bilgisini verdi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun 28 Mayıs'ta yapılacağını hatırlatarak, "İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Millete hizmet için gayret edeceklerini söyleyen Yapıcıoğlu, oy veren ve vermeyen herkesin vekili olarak hizmet edeceklerini kaydetti.
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