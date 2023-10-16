HÜDA PAR’dan Pakistan Büyükelçiliğine ziyaret

​HÜDA PAR Genel Merkezinden bir heyet, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğine Filistin gündemiyle bir ziyaret gerçekleştirdi.

Filistin gündemiyle temaslarına devam eden HÜDA PAR, İslam ülkelerinin Filistin’de yaşanan soykırıma daha somut adımlarla karşı çıkması adına Afganistan Büyükelçilik ziyareti sonrası bir ziyaret de Pakistan Büyükelçiliğine yaptı.

Ziyarette, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’a HÜDA PAR Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin eşlik etti.

HÜDA PAR heyetini, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi (Yousaf Junaid) Yusuf Cüneyd karşıladı.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, ziyaretinde Pakistan Büyükelçiliği Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra, Büyükelçi Cüneyd ile makamında görüştü.

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HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, özellikle Müslüman halkların Filistin’de yaşanan infiale duyarsız kalmayıp ciddi yardımlar ve protesto gösterileri ile kardeşlerine destek verdiğini, fakat devletlerin daha çok denge siyaseti yürütmeleri sebebiyle kınama yapmaktan öteye gidemediklerinden şikâyet edip somut adımlar atılması noktasında büyükelçiyi kendi hükümetini yönlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kuruluş amacı Mescid-i Aksa olan bir yapının dahi toplanıp somut bir birliktelik sergilemekten uzak olmasından şikayet eden Sağlam, İslam ülkelerinin tek bir ses olarak ancak yaptırım uygulayabileceğini ve bunun için de işgal rejimi ile her türlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerin askıya alınması gerektiğini ifade etti.

Gazze’de yaşanan insani dramın ve soykırım girişiminin de gündeme geldiği görüşmelerde, büyükelçiler ülkelerindeki tabloyu da aktararak hem halkın hem de hükümetlerin Filistin noktasındaki hassasiyetini ve sorumluluk alınması noktasında çözüm önerilerini istişare ettiler.

Yapılan ziyaret sonrası HÜDA PAR heyeti, Pakistan Büyükelçiliğinden ayrıldı. (İLKHA)