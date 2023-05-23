HÜDA PAR'dan Meral Akşener'e sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktığı bir TV programında, HÜDA PAR Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu hakkında haddini aşan söylemlerde bulundu. HÜDA PAR yetkilileri, Akşener'e sert tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin ve Parti sözcüsü Yunus Emiroğlu Akşener'in hadsiz söylemine sert tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Seçmen bugüne kadar muhalefetten proje, fikir, vaad yerine hep yalan, iftira ve hakaret duydu. Bu gece katıldığı bir TV programında çirkin sözler sarf eden İyi Parti Genel Başkanı Akşener, haddini aşmış ve milletimiz nazarında siyasi edebini kaybetmiştir. Bir kez daha milletimize vereceğiniz başka hiç bir şeyinizin olmadığına hep birlikte şahitlik ettik. Son söz olarak; " Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin! "

Seçmen bugüne kadar muhalefetten proje, fikir, vaad yerine hep yalan, iftira ve hakaret duydu.

Bu gece katıldığı bir TV programında çirkin sözler sarf eden İyi Parti Genel Başkanı Akşener, haddini aşmış ve milletimiz nazarında siyasi edebini kaybetmiştir." Dedi.

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Parti sözcüsü Yunus Emiroğlu’da anlama özürlü diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Sözde “İYİ” ama özde “KÖTÜ” bir anlama özürlü çıkmış kadınlara destek verilmesi yönündeki beyanlarımızdan dolayı HÜDAPAR’ımıza küfürler savurmuş.

Aynı şahıs 28 Şubat sürecinde kadınlara yapılan zulme ortak olduğunu unutmuş!

İYİ değilsiniz. Yazıklar olsun size!

Sözde “İYİ” ama özde “KÖTÜ” bir anlama özürlü çıkmış kadınlara destek verilmesi yönündeki beyanlarımızdan dolayı HÜDAPAR’ımıza küfürler savurmuş.

Aynı şahıs 28 Şubat sürecinde kadınlara yapılan zulme ortak olduğunu unutmuş!

İYİ değilsiniz. Yazıklar olsun size!" İfadelerini kullandı.

HÜDA PAR, Partilerine yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.