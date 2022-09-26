HÜDA PAR'dan ittifak açıklaması

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı.

Yapıcıoğlu, esnafla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

Burada gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, Yunanistan'ın batılı ülkelerin kışkırtmalarıyla hareket ettiğini ifade ederek, "Daha öncede şu uyarıyı yapmıştık. Ukrayna'da ondan önce Gürcistan'da yine batının kışkırtmaları ya da onun cesaretlendirmeleri ile bazı hareketlerde bulundular. Neticede batı onları yüzüstü bıraktı. Eğer Yunanistan kendi inanç ve yönetimi kendi milletinin çıkarlarını, güvenliğini onların iyiliğini istiyorsa batılı kışkırtmalarına özellikle Amerika, İngiltere'nin ya da diğer Avrupa ülkelerinin kışkırtmalarına gelmesin. Savaş, Allah mecbur etmesin. Yani iyi bir şey değil ama eğer bir savaş çıkarsa bundan en büyük zararın Yunanistan'a dokunacağını, Yunanistan da görmeli ve bu kışkırtıcı tavırlarından vazgeçmeli." dedi.

"İran'da yaşananlar İslam'ı hedef alıyor"

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini de değerlendiren Yapıcıoğlu, İran'da yaşananların İslam'ı hedef aldığını anlattı.

İttifak yapacaklar mı?

Yapıcıoğlu, şu anda Hür Dava Partisi'nin bir ittifakla anlaşmasının olmadığını belirterek, ilerleyen süreçte ittifak içerisinde yer alacaklarını kaydetti.

Ziyaretlerinde Yapıcıoğlu'na, il ve ilçe yöneticileri ile partililer eşlik etti.