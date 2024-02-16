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Siyaset HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı! Zekeriya Yapıcıoğlu açıkladı
Siyaset

HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı! Zekeriya Yapıcıoğlu açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-16 05:15:00 -
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı! Zekeriya Yapıcıoğlu açıkladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 5'i büyükşehir olmak üzere 27 il ve 58 ilçe belediye başkan adayını tanıttığı toplantıda, seçim beyannamesini de açıkladı.

Yapıcıoğlu, "Hizmete talibiz, dürüst belediyecilik ve gerçek hizmet inşallah bizimle olacak. Halkımızın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma vakti gelmiştir" dedi.

4 büyükşehirde aday çıkartmadı!

Yapıcıoğlu, 4 büyükşehirde aday çıkarmama kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ankara ile 3 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayacağız. Bu iller büyüklük sırasına göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa"

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