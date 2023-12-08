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Gündem HÜDA PAR'dan Filistin çağrısı!
Gündem

HÜDA PAR'dan Filistin çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 16:19:00 -
HÜDA PAR'dan Filistin çağrısı!

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Şırnak'ta HÜDA PAR tarafından protesto edildi.

HÜDA PAR Şırnak İl Başkanlığı tarafından, Cuma namazının ardından Ulu Camii avlusunda Filistin'e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

HÜDA PAR'lı Mücahit Tatar yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına 'dur' demek için bir araya geldiklerini söyledi. Tatar, "Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 10 bin 569 Filistinli katledildi. Filistin’de her 10 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor. Bütün Müslümanlar ve İslam ülkeleri, İsrail rejiminin Gazze’ye, Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya karşı saldırılarını durduracak ciddi adımlar atmalıdır." dedi.

"İsrail’e karşı ekonomik, diplomatik, ticari ve stratejik tüm kanallar kapatılmalı, elçilikler sınır dışı edilmelidir. Gazze’ye acil olarak insani yardım koridoru oluşturulmalıdır" çağrısı yapan Tatar, HÜDA PAR olarak Filistin’in özgürlüğüne giden her meşru eylemin destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamanın ardından, katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
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