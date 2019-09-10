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Hüda Par'dan eylem yapan annelerle ilgili açıklama

HÜDA PAR, HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine devam eden annelerle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 17:17
Hüda Par'dan eylem yapan annelerle ilgili açıklama

HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine devam eden annelere destek açıklaması yapan HÜDA PAR Genel Merkezi, "Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz." dedi.

İLKHA'da yer alan habere göre HDP binası önünde başlattığı oturma eylemiyle olumlu sonuç alan Hacire Akar’ın ardından başka ailelerin de bu eylem biçimine başvurduğuna işaret edilen açıklamada, "Şu anda çocuklarına kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katılan aile sayısı 18’i geçmiş durumdadır. Evlatlarına kavuşma ümidiyle harekete geçen annelerin eylemi farklı çevrelerce farklı yorumlanmaktadır. Bir tarafta çocuklarına kavuşma arzusuyla yanıp tutuşan annelerin feryatlarını mecrasından saptırma çabaları, diğer taraftan ailelerin tutumuna yönelik hakaretlere varan iddialar havada uçuşmaktadır." denildi.

"Haber alınamayan gençlerin sayısı on binlerle ifade edilmektedir"

Bölgede uzun zamandan beridir örgütün başvurduğu silahlı çatışma yönteminin, gençlerin dağa götürülüşünü beraberinde getirdiği ifade edilen açıklama, "Silahlı örgüt saflarında çatışmalarda veya iç infazlarda bugüne kadar ölen, öldürülen, kaybolup haber alınamayan gençlerin sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Bunların önemli bir kısmı çocuk denecek yaştadır. Bu durum zaten bölgede bir travma halini sürekli diri tutmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Annelerin yanındayız"

Annelerin bu eylemini farklı sebeplerle izah etmenin insani bir durum olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: "Şüphesiz ki her anne, çocuğunun yanı başında olmasını arzular ve bu arzusunu hiçbir dünyalığa değişmez. Dolayısıyla dağa çıkmış da olsa annelerin evlatlarına kavuşma arzusunu farklı sebeplerle izah etmeye yeltenmek insani bir tutum değildir. Annelerin çocuklarını isteme hakları vardır ve çocuklarına kavuşma arzusunun yanında olduğumuzu belirtmek isteriz."

"Meşru talepler karşılansaydı, ortada istismar edilecek bir zemin kalmazdı"

Açıklamada, "Ortada meşru talepleri olan Kürt halkı, meşru taleplere kulak tıkayan devlet yetkilileri ve meşru talepleri bir istismar zemini olarak kullanan silahlı örgüt vardır. Bu fiili duruma kalıcı bir çözüm bulunmadığı taktirde bugün annelerin haykırışlarıyla gündeme yeniden gelen bu pratik, aşılması zor kısır döngü olma özelliğini sürdürmeye devam edecektir. Meşru talepler karşılansaydı, ortada istismar edilecek bir zemin kalmayacak, gençler de şu veya bu nedenlerle başkalarının istismarına aldanıp annelerinin yüreklerine kor ateşi düşürecek durumda olmayabileceklerdi." denildi.

"Çözüm odaklı perspektifler geliştirilmedikçe gençleri yutan bu kısır döngü son bulmayacak"

Açıklamada, "Bugün annelerin içten çığlıklarına ses verip hamasete kurban etmeden duygularını paylaşmak; masum, haklı ve fıtri isteklerini hor görüp ajanlık yaftası vurmak basitliğine düşmekten de kaçınmak gerekir. Yetkililer başta olmak üzere herkes yaşanan acıları bir daha düşünmeli, istismar alanlarını ortadan kaldırıp meşru talepleri karşılayacak köklü çözümlere odaklanmalıdır. Çözüm odaklı perspektifler geliştirilmedikçe gençleri yutan bu kısır döngü son bulmayacak, farklı trajedilerle önümüze tekrar tekrar gelmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:17
  1. Diyarbakır
  2. Hüda Par

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