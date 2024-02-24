HÜDA PAR'dan Ergenekon eskisi Kocasakal'a Şeyh Said yanıtı!

HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Belediye Başkan adayı Faruk Dinç, Şeyh Said açıklaması üzerinden kendisini hedef alan Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'a manidar bir yanıt verdi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Diyarbakır Belediye Başkan adayı Faruk Dinç, son dönemlerde Şeyh Said'in Kemalistler tarafından İngilizlerle iş birliği yaptığı iftirasıyla hedef alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada ''Şeyh Said nasıl ihanet etti acaba? İngiliz şapkasını mı taktı, ya da şapka takmayanları mı astı, ezanımızı mı yasakladı, Dersim ve Zilan'da Kürtleri mi katletti'' sorularını yöneltmişti.

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal ise katıldığı bir televizyon programında Şeyh Said açıklamaları üzerinden HÜDA PAR'lı Dinç'i hedef aldı.

Faruk Dinç ise Kocasakal'a ''Sn. Kocasakal!

Sorduğum sorulara cevap vermediniz ama!

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Siz de mi 5816’ya takıldınız?'' ifadeleriyle yanıt verdi.