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Siyaset HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler! 'Bunların dindarlığı sandığa kadardır'
Siyaset

HÜDA PAR'dan CHP'ye tokat gibi sözler! 'Bunların dindarlığı sandığa kadardır'

Yeniakit Publisher
2023-05-25 23:23:00 - 2023-05-25 23:24:53

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP zihniyetinin Türk Milletini öz değerlerinden koparmak için her yola başvurduğunu söyledi.

"Seçim süreçlerinde dindar görünmeye çalışan CHP’ye aldanmayın. Bunların dindarlığı sandığa kadardır. Dolandırıcılık yedinci ok olarak perde arkasında duruyor." diyen Emiroğlu, şöyle devam etti:

Olası CHP iktidarı, Tek Parti Dönemi’ne geri dönüş demektir. Aslında “Arife tarif gerekmez.” Milletimiz neyin ne olduğunu gayet iyi görüyor ve biliyor. Ve son söz; milletimiz 28 Mayıs’ta iradesini ortaya koyacak, maddi ve manevi çöküşe izin vermeyecektir.

 

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