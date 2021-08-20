HÜDA PAR’dan Anayasa açıklaması: 'Ölçü İslam olmalı'

Yeni Akit ANKARA

Sivil toplum ile iletişim ve diyalogu artırmak, ülke sorunları konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kocaeli'deki STK temsilcileriyle akşam yemeğinde buluşan Zekeriya Yapıcıoğlu, önemli mesajlar verdi.

Mü'minlerin işlerinin kendi aralarında istişare ile olduğuna ve ülkenin her yerinde memleketin meselelerine duyarlı kesimlerle görüşüp istişare etmeyi vazife bildiklerine vurgu yapan Yapıcıoğlu, ölçülerinin İslam olduğunu belirtti.

'Tamamen sivil ve adil bir anayasa yapılmalı'

Yeni anayasa çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu: “İslami hassasiyeti olan, bu meseleyi kendine dert edinen insanların nasıl bir anayasa istedikleri konusunda biraz ses çıkarması gerekir. Biraz talepkâr olması gerekir. Bu iş sadece Ankara’ya bırakılsa, iktidarıyla, muhalefetiyle sadece siyasi partilere bırakılsa çok uzun sürer. 10 yılı aşkın bir süredir neredeyse bütün siyasi partiler yeni bir anayasa olması gerektiği konusunda ittifak ettikleri halde yeni bir anayasa yapamıyorlar. Çünkü anlaşamıyorlar. Çünkü her birisinin talepleri farklıdır. Arada bir gündeme geliyor, bir müddet sıcaklığını koruyor sonra rafa kalkıyor. Yeni anayasa ile ilgili ‘talep oluşturma gezisi’ olarak isimlendirdiğimiz istişare ziyaretlerini çok yaptık. Sadece Kocaeli’ye gelmedik. Farklı farklı bölgelerde, memleketin farklı köşelerinde bu ziyaretlerimizi yaptık. Sivil toplum kuruluşlarıyla, sizin gibi değerli kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlara dedik ki ‘Bir talep yükseltin’. Basın ile bir araya geldik. Oralarda bunları dile getirdik. Siyasi partilerle bir araya geldik. Onlarla görüşlerimizi paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik, dile getirdiklerimizin yazılı halini dosya şeklinde takdim ettik. Muhalefet partilerini gezdik. 'Anayasa ile ilgili farklı farklı taleplerimiz var ama bütün bunların konuşulabilmesi için öncelikle siyaset kurumunun bir araya gelip anayasayı konuşması gerekir' dedik. Yeni anayasa ile ilgili siyasi partileri, sivil toplumu ziyaret ve basında gündem etme anlamında en yoğun çabayı sarf eden bir parti olduk."

'Yeni Anayasa toplumsal bir mutabakat metni olmalı'

Yapıcıoğlu, "Yeni bir anayasa eğer toplumsal bir mutabakat metni olacak ise bunun toplumun farklı kesimleri tarafından tartışılması gerekir. Fakat görünen o ki her parti veya bazen birkaç parti bir araya gelerek kendilerine göre ‘Anayasa'nın nasıl değişmesi gerekir?’ konusunda bir fikir, bir metin ortaya koydular ama o metin henüz kamuoyuna da yansımış değil. Dolayısıyla biz şu anda ne muhalefetin ne de iktidarın nasıl bir anayasa istediğini, anayasada nasıl bir değişiklik ön gördüklerini tam olarak bilmiyoruz. Bu defa anayasa değiştirilirse, sivil bir anayasa yapılırsa ve bu anayasada İslami hassasiyete sahip insanların talepleri, beklentileri karşılanmazsa çok uzun yıllar yeni bir anayasayı biz unutalım. Çünkü bunu talep ettiğimizde muhtemeldir ki bize şöyle diyecekler; ‘Yeni anayasa yapıldığında siz neredeydiniz?’ Ya da 'Biz anayasayı daha yeni değiştirdik kardeşim, bu anayasa bir yönetmenlik değil ki 3-5 yılda bir değiştirelim.’ Böyle bir şey ile karşılayacağız." şeklinde konuştu.