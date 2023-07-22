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Siyaset HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!
Siyaset

HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-07-22 20:34:00 - 2023-07-22 21:06:29
HÜDA PAR'dan Adana İl Başkanlığı'na yönelik kanlı saldırıya ilişkin açıklama!

HÜDA PAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Adana'daki il başkanlığı binasına düzenlenen kanlı saldırı lanetlendi.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen hain saldırıda Adana İl Başkanı Salih Demir yaralandı, İl Sekreteri Sacit Pişkin ise hayatını kaybetti.

HÜDA PAR'ın resmi Twitter hesabından "Adana İl Başkanlığımıza alçakça saldırı!" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İl Başkanımız Salih Demir ve İl Sekreterimiz Sacit Pişgin, parti il başkanlığı mescidinde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan arkadaşlarımızdan Sacit Pişgin kardeşimiz şehit oldu.

Haince saldırıda vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet; aile, yakınları ve dava arkadaşlarına sabır diliyoruz.

Saldırganları ve bu cürmün arkasındaki zalimleri lanetliyoruz!
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Olayın bir an önce açığa kavuşturulmasını bekliyoruz.

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