HÜDA PAR'dan 25 yıllık evli kadınlar için ses getirecek öneri

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınması gerektiğini belirterek “Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmaların önüne bir nebze geçilebilecek” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İzmir ziyareti çerçevesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, boşanmaları azaltmak için de dikkat çeken bir öneride bulundu.

"25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır"

Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Ekonomik sıkıntılar kadar olmasa da vatandaşların bir kısmı dağılan aile yapısından şikayetçi. Bu konuda bir teklifimiz var. Boşanmaları yavaşlatacak, evli kalmayı özendirecek, kadını korumaya yönelik bir teklifimiz var.

Annelik, kutsal bir statüdür. Diyoruz ki ‘25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanınmalıdır.’ Kamuoyu ve siyasetin bunu tartışmasında fayda görüyoruz. Hem kadınlar rahat nefes alacak hem de boşanmaların önüne bir nebze geçilebilecek. Boşanan kadın, anne veya babasından kalan emekli parasını alabiliyor ancak evli kadın alamıyor. Birinci adım olarak kadın 25 yıl evli kalmışsa anne babadan kalan emekli maaş kendisine bağlanmalıdır. Bazılarının kağıt üzerinde maaş almak için boşandığını biliyoruz. Bu uygulamaya da bu öneri son verecektir.