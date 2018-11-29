Hüda-Par’a kumpas kararı FETÖ’cülerden

Yine tartışmalı bir yargı kararı, yine FETÖ fitnesi. Yerel seçim öncesi Yargıtay’ın manidar zamanlama ile verdiği kararla hapis cezaları onanan Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Sait Şahin, M.Bahattin Temel ve gazeteci Fikret Gültekin’in yargılandığı davanın FETÖ kumpası olduğu tescillendi. 2011 yılında düğmesine basılan kumpas davasının savcılarının da hakimlerinin de FETÖ’nün cübbeli militanları oldukları tespitiyle görevden atıldıkları ortaya çıktı. Savcı Hakan Karaali ile İsmail Tandoğan, hakim Mustafa Başer ve Mesut Özcan müebbet hapis cezası ile yargılanıyor. Kumpas kararının mahkeme başkanı Hadi Çağdır ise FETÖ firarisi...

Yargılama baştan sona şaibeli

Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumunda tercihini “Evet” olarak belirleyen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyerek milletin teveccühününe mazhar olan Hüda Par camiasına yönelik yerel seçim öncesi verilen skandal yargı kararı, yargılama boyunca geçmişten bugüne şaibeler taşıyor. 7 yıl önce Doğruhaber Gazetesi ve Mustazaf-Der’e yönelik operasyonlarla başlayan davadaki kara delikleri Akit gün yüzüne çıkarıyor. 28 Ocak 2011’de Sait Şahin, M.Bahattin Temel ve Fikret Gültekin’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alınmasıyla düğmesine basılan operasyon kapsamında Hüda-Par’lılar 10 ay tutuklu kaldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/86 esas ve 2013/78 Sayılı Kararı ile sanıkların bir kısmı örgüt üyeliğinden ceza alırken, Şahin, Temel ve Gültekin’e “örgüt yöneticiliği” ithamı ile ceza verildi. Temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, örgüt üyeliğinden ceza alanların beraat etmesi, yöneticilikten ceza alanların ise eylemlerinin ‘üyelik’ olarak değerlendirilebileğini belirterek yerel mahkemenin kararında kısmi bozma uyguladı.

6 yıl 3 ay hapis!

Yargıtay’ın kararı sonrası İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi 05.07.2017 tarihli 2016/420 Esas, 2017/268 Sayılı Kararı ile Hüda Par yöneticisi Sait Şahin, Bahattin Temel ve gazeteci Fikret Gültekin hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti, diğer sanıklar ise beraat etti. Temyiz üzerine İstanbul 16. Ceza Dairesi 01.10.2018 tarih, 2018/481 esas, 2018/3165 Sayılı Karar ile cezaları onadı.

15 Temmuz’dan sonra

Baştan sona şaibeli olan yargılamanın en kritik safhalarında FETÖ’cülerin parmağı olduğu saptandı. Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Temel ve Gültekin hakkındaki düzmece iddianameyi hazırlayan savcı Hakan Karaali’nin FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edildiği öğrenildi. 34191 sicil no’lu Karaali, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakim eşi Nuran Karaali ile birlikte tutuklandı. Karaali, Selam Tevhid soruşturmasında da binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanıyor.

İki savcı da ByLock’çu

Davada Hüda Par’lı yöneticilerin cezalandırılmasını talep eden duruşma savcısı İsmail Tandoğan da azılı bir FETÖ’cü çıktı. 39622 sicil numaralı savcı İsmail Tandoğan’ın, diğer savcı Hakan Karaali gibi 15 Temmuz kalkışmasının ardından ihraç edildi ve tutuklandığı bildirildi. Hem Karaali’nin hem de Tandoğan’ın FETÖ’nün gizli haberleşme uygulaması Bylock’u kullandıkları belirlendi.

O hakim firari

Hüda Par’lı 3 isme “örgüt yöneticisi” oldukları yalanıyla ceza veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hadi Çağdır, mahkeme üyesi Mustafa Başer ve Mesut Özcan’ın da FETÖ bağlantıları sebebiyle HSYK’nın 24 Ağustos 2016 tarih ve 426 sayılı kararıyla meslekten çıkarıldığı saptandı. 37378 sicil no’lu Hadi Çağdır’ın firar ederek yurtdışına kaçtığı öğrenildi. 40054 sicil numaralı Mustafa Başer ile 40180 sicil no’lu Mesut Özcan ise tutuklu olarak müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.