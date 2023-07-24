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Siyaset HÜDA PAR’a kanlı saldırının yeni görüntüleri yayınlandı
Siyaset

HÜDA PAR’a kanlı saldırının yeni görüntüleri yayınlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-24 11:59:00 - 2023-07-24 12:00:24

HÜDA PAR İl başkanının yaralandığı il sekreterinin de hayatını kaybettiği saldırıya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki HÜDA PAR Adana İl Başkanlığına 22 Temmuz günü gelen A.S. (72), mescitteki İl Başkanı Salih Demir ve İl sekteri Sacit Pişgin'e bıçaklı saldırıda bulundu. Pişgin hayatını kaybederken Demir'de yaralanmıştı. Zanlı ise yakalanıp tutuklanmıştı.

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde şüphelinin bir süre parti binası önünde bekledikten sonra binaya girdiği dakikalar sonra binanın diğer tarafından Demir ve Pişgin’in yaralı olarak çıktığı görüldü. Daha sonra parti binasından elinde bıçakla çıkan şüpheli il başkanının kovalamaya başladı.

Yaralı olan il başkanı şüpheliden kurtulmak için kaçtı. Bir süre sonra şüpheli ve il başkanı güvenlik kamerasının kadrajından çıktı.

Daha sonra şüpheli elinde bıçakla tekrar parti binasının olduğu yere gelip oradaki vatandaşları da tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. İl başkanı da şüpheliden hemen sonra parti binasının olduğu yere yaralı bir şekilde geldi. Ardından olayı duyan partililer gelmeye başladı.

O anlar saniye saniye görüntülendi.
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