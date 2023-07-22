HÜDA PAR'a kanlı saldırıda flaş gelişme! Zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.40 sıralarında HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında bazı il yöneticilerine A.S. isimli bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir yaralanmış olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İl Sekreteri Sacit Pişgin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Adana 1951 doğumlu A.S. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir. Meydana gelen bu elim olaydan dolayı üzüntümüzü paylaşıyor, hayatını kaybeden İl Sekreteri Sacit Pişgin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralanan HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’e de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma devam ediyor

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “HÜDA-PAR Adana İl Başkanı Sn. Salih Demir ve İl Sekreteri Sn. Sacit Pişgin'e İl Binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Sacit Pişgin'e Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden Salih Demir'e Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

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